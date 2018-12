Trockensommer hinterließ Spuren

Merchingen.In seiner letzten Sitzung im Jahr 2018 hatte der Ravensteiner Gemeinderat unter Vorsitz des stellvertretenden Bürgermeisters Thomas Hornung noch einmal eine umfangreiche, elf Punkte umfassende Tagesordnung abzuarbeiten.

Neben einigen interessierten Mitbürger galt ein besonderer Gruß Oberforstrat Martin Hochstein sowie Revierförster Hubert Müller.

Nachdem es bei den Bürgerfragen keine Wortmeldungen gab, leitete Hornung zum nächsten Punkt über. Bevor Oberforstrat Hochstein den Forstlichen Natural- und Finanzplan des Stadtwaldes für 2019 vorstellte, informierte er über die neuen Entwicklungen im Kartellverfahren der Forstneuorganisation.

In diesem seit Jahren schwebenden rechtlichen Verfahren habe es nach einem Gerichtsverfahren am Bundesgerichtshof nun eine Kehrtwende um 180 Grad gegeben. Jetzt gelte der Rechtszustand aus dem Jahr 2008. Sicher ist, so Hochstein, dass das Kartellrecht mit Ausnahme des Holzverkaufes keine Anwendung finden wird, der aber keine staatliche Aufgabe mehr ist und deshalb neu organisiert werden muss.

Spannende Aussichten

Weiteres Thema war der Trockensommer 2018, der im heimischen Wald kräftig zugeschlagen und deutliche Spuren hinterlassen habe. „Der Borkenkäfer vernichtete wie man deutlich sehen konnte große Fichtenbestände“, so Hochstein. Der Klimawandel sei zwischenzeitlich absolute Realität – und darauf werde man sich im Wald einstellen müssen.

Die Aussichten auf das nächste Jahr seien sehr spannend, denn es seien massive Folgeschäden zu erwarten, vor allem bei Fichtenbeständen und Laubbäumen. Eine Ausnahme bilde jedoch die Eiche. Die Forstleute hoffen auf einen kühlen, nassen und verregneten Sommer, was für den Wald ein Segen wäre.

Zu den derzeitigen Holzpreisen: Laut Hochstein ist der Fichtenmarkt „total überschwemmt“. Der Preis für Käferholz sei zwischenzeitlich auf unter 50 Euro gefallen, was eine absolute Katastrophe sei. „Normale“ Preise können noch bei der Douglasie erzielt werden. Beim Laubholz gebe es den „absoluten“ Supermarkt.

Ganz schnell, so der Oberforstrat, könne man den vorgelegten forstlichen Natural- und Finanzplan für das Jahr 2019 abhaken, denn er sei bereits Makulatur, da man im nächsten Jahr der zufälligen Nutzung hinterherhecheln werde.

Das Betriebsergebnis, das 2017 noch bei 150 000 Euro lag, bezeichnete Hochstein als sehr gut, wird aber im kommenden Jahr in dieser Höhe nicht mehr erreicht werden können. Man rechne mit einem Überschuss nur noch von rund 25 000 Euro, bei geplanten Einnahmen in Höhe von 349 000 Euro und Ausgaben von 324 000 Euro.

Die Gesamtnutzung beträgt 6550 Festmeter, wovon auf die Vornutzung 4900 Festmeter und die Endnutzung 1650 Festmeter entfallen. Die Endnutzungsfläche beträgt 13,9 Hektar, die Durchforstungsfläche 84,2 Hektar. 3,1 Hektar anbauen, auf 18,6 Hektar Kultursicherung, den Einzelschutz 24,5 Hektar. Die Jungbestandpflege ist mit 13 Hektar geplant, und die Ästung beträgt 850 Stück.

Thomas Hornung meinte zu diesem vorgelegten Ergebnis, dass man zukünftig mit weniger Erträge aus dem Wald rechnen müsse, was wehtue. Einstimmig wurde das vorgetragene Zahlenwerk genehmigt.

Brennholzpreise unverändert

Die Brennholzpreise für den bevorstehenden Wintereinschlag wurden nicht geändert und bleiben wie bisher bei 55 Euro je Festmeter für Brennholz lang und 60 Euro pro Ster.

Hornung bedankte sich im Namen des Gemeinderates bei den Forstleuten für ihre gute Arbeit im Stadtwald.

Unter Punkt „Verschiedenes“ hatte Hornung eine positive Nachricht parat, denn zum 1. Januar 2019 wurde ein neuer Rechnungsamtsleiter für die Stadt Ravenstein eingestellt. Man sei froh, dass man die seit 1. Mai vakante Stelle endlich wieder besetzen konnte.

Im Namen des Gremiums bedankte sich Ortsvorsteher Clemens Walz bei der Verwaltung für die gute Arbeit im abgelaufenen Jahr. Sein besonderer Dank galt dem stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung für dessen engagierte Arbeit in einer schwierigen Zeit, die gut gemeistert wurde.

Hornung sprach seinerseits allen Ehrenamtlichen, die sich in der Stadt engagieren, seinen Dank aus, ebenso den Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofes und des Kindergartens. Seine Arbeit sei sowohl vom Gemeinderat als auch den Ortsvorstehern unterstützt worden.

Er bedankte sich für die stets vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit und wünschte für das kommende Jahr alles Gute.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018