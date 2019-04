Turbulentes Lustspiel auf die Bühne gebracht

Hüngheim.Auch in diesem Jahr war die Attraktivität der „Hüngemer Theatergruppe“ ungebrochen: Sie präsentierte vor den Osterfeiertagen in vier ausverkauften Vorstellungen in der „Alten Schule“ das turbulente Lustspiel „Hubertus und die Bürgermeisterwahl“. Die vielen Besucher waren von den Leistungen der Akteure begeistert. Regie führte in bewährter Weise Dagmar Müller.

In seinem Grußwort freute sich Ortsvorsteher Sven Seemann über die vielen Theaterfreunde, nicht nur aus Hüngheim, sondern auch aus der umliegenden Region. Sein Dank galt den Akteuren sowie all jenen, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Und dann ging es auch schon los: Der beliebte Bürgermeister geht in den Ruhestand. Hubert Hammer, gespielt von Sebastian Vogt, sieht sich als Mann im Alltag ohnehin zunehmend entrechtet: Er jammert beim Kartoffelschälen, dass das Leben für die Männer unwahrscheinlich hart geworden ist und an Reiz verloren hat, denn früher war er Chef in der Familie. Seine Ehefrau Roswitha (Sissi Nies), die bügelt, entgegnet ihm: „An diese Zeit kann ich mich nicht erinnern, das muss vor deiner Zeit gewesen sein.“ So beschließt er, das Symbol des männlichen Gegenangriffs auf die weibliche Emanzipation zu werden und will das Rad zurückdrehen. Mit seinem Freund Friedolin Mausloch (Adrian Volk) beschließt er, im „Brunnenwirt“ die erste „Hüngemer Männerbewegung“ zu gründen. Zudem will er sich bei der bevorstehenden Wahl zum Bürgermeister von „Hünge“ wählen lassen, da der dortige Amtsinhaber, der alte „Wintermann“, ein feiner Mann, in den Ruhestand geht. Dieses Ansinnen wollen Roswitha Hammer und die Ehefrau von Friedolin Mausloch (Margit Seemann) verhindern – die sich eine Frau als Bürgermeisterin wünschen.

Ihre Wahl fällt schließlich auf die ledige Bäuerin Elvira Bachmann, in Perfektion von Bärbel Göbel gespielt. Nach langen Überlegungen willigt diese schließlich ein und will sich zur Wahl stellen. Sowohl Roswitha als auch Maria bereiten Elvira auf ihr neues Amt vor, ebenso wie der Bankbeamte Engelbert Fingerle (Simon Müller), der findet, dass sie die geborene Bürgermeisterin ist.

Journalist Ferdinand Freiherr von Waltersleben (Dirk Schindler) und seine Praktikantin Jenny Kind (Julia Noe) betreten die Bühne. Sie wollen einen Zeitungsbericht über die neue Kandidatin schreiben. Völlig betrunken kommen Hubertus und Friedolin, begleitet vom Dorfpolizist Otto Hebeisen (Martin Essig), der in „Hünge“ polizeilich alles im Griff hat, vom Stammtisch der Männerbewegung zurück.

Von Pressevertreter Ferdinand, der später auch Mitglied in der Männerbewegung wird, erfährt Hubertus, dass es eine Gegenkandidatin gibt, was für ihn eine Katastrophe ist. Er fordert seinen Freund Otto, den Dorfpolizisten, auf, etwas dagegen zu tun. Er soll sie einfach einsperren. Friedolin sieht keine Gefahr für Hubertus, wenn sich Elvira – „Miss Saustall“ – als Kandidatin zur Wahl als Bürgermeisterin stellt.

Der Bankbeamte Engelbert Fingerle weigert sich, in die Bewegung einzutreten, was Praktikantin Jenny Kind toll findet und sich schließlich in ihn verliebt.

Im zweiten Teil des kurzweiligen Stückes erscheint Bäuerin Elvira Bachmann im neuen „Outfit“. Sie lernt hochdeutsch reden und die Verhaltensregeln. Und sie wirbt bei der „Hüngemer“ Frauengemeinschaft, sie bei der Wahl zu unterstützen. Langsam sieht Hubertus seine Wahl aus Bürgermeister gefährdet. Dann überschlagen sich die Ereignisse – und es gibt Lachsalven am laufenden Band.

Nach einer weiteren feucht fröhlichen Zusammenkunft schlägt die „Hüngemer Männerbewegung“ zu, die beschließt, Elviras Lieblingsschwein Rosa zu entführen. Gemeinsam schreiben sie an Elvira einen Erpresserbrief, dass sie auf die Kandidatur verzichten soll, wenn sie ihr Schwein wiedersehen möchte.

Nachdem beide Zecher wieder einmal volltrunken im Wohnzimmer eingeschlafen sind, wollen Roswitha Hammer und Maria Mausloch den beiden eine gewaltige Lektion erteilen und stecken kurzerhand Elvira in den Kartoffelsack, in dem sich vorher das quieckende Schweinchen (Christian Heffele) befand. Der nicht so schnelle Dorfpolizist Otto Hebeisen wertet diese Aktion als Entführung und verhaftet sowohl Hubertus als auch Friedolin – und die erste „Hüngheimer Männerbewegung“ ist schon am Ende.

Schließlich hat Hubert nur noch die Wahl, auf seine Kandidatur als Bürgermeister zu verzichten und willigt schließlich ein, dass eine Frau zur ersten „Hüngemer Bürgermeisterin“ gewählt wird.

Am Ende der begeisternden Aufführung gab es lang anhaltenden Beifall für die Akteure, die von Sissi Nies vorgestellt wurden. Ihr Dank galt auch Dagmar Müller, die Regie führte, wie Samira Nies, sowie allen Helfern vor und hinter der Bühne. F

