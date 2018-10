Unterhaltsamer Mix aus Lyrik und Musik

Martin Schmidt studierte Flöte an der Hochschule für Musik Frankfurt bei Professor Henner Eppel. Dem Diplom folgten intensive Privatstudien und Meisterkurse. Tätig war er am Orchester des Theaters Heidelberg sowie am Orchester des Staatstheaters Darmstadt. Bei großer stilistischer Vielfalt konzertiert er kammermusikalisch, als Orchestermusiker und als Solist regelmäßig in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland. Schmidt leitete Instrumentalkurse, betreut an der Musikschule Mosbach eine Flötenklasse und Querflötenensembles, wirkt an der JMK-Musikschule Buchen und betreut die Holzbläserarbeit der Jungen Philharmonie Neckartal-Odenwald.

Stefan Müller-Ruppert arbeitet freiberuflich als gefragter Sprecher, Sänger und Schauspieler und lebt in Buchen im Odenwald. Er studierte an der Musikhochschule Heidelberg-Mannheim. Der U- und der E-Musik gleichermaßen zugetan, spielte er viele Jahre in einer professionellen Rock-Band, bevor er sein Tätigkeitsfeld in Richtung Theater erweiterte und seither in diversen Opern-, Revue- und Musicalproduktionen mitwirkt. Umfangreiche Konzertreisen führten ihn mit der „Gächinger Kantorei“ unter anderem nach Japan, Südamerika sowie in zahlreiche europäische Länder.