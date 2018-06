Viel Musik für beliebten Pater

Anzeige

Ballenberg.Groß war die Schar der Gottesdienstbesucher am Dreifaltigkeitssonntag in der St. Johanneskirche in Ballenberg: Der beliebte Pater Thomas Mathew feierte sein 20-Jahr-Priesterjubiläum.

Festlicher Gottesdienst

Gemeinsam mit Pfarrer a. D. Alfons Gleißner zelebrierte er den festlichen Gottesdienst. In seiner Ansprache dankte er allen, die bisher seinen Weg begleitet haben, vor allem seinen Eltern in Indien, die seine Ausbildung ermöglicht haben.

Gesangverein und Kirchenchor sowie Akkordeonverein umrahmten den Gottesdienst musikalisch. Zum Ende dankten die beiden Pfarrgemeinderäte aus Ballenberg, Rolf Breitenbach und Hartmut Lang, im Namen des gesamten Pfarrgemeinderates und der Kirchengemeinde Pater Mathew für sein Wirken und überreichten ihm ein Geschenk.