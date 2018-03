Volksbank Kirnau zeichnete treue Mitglieder aus

Anzeige

Merchingen.Zum dritten Mal ehrte der Vorstand der Volksbank Kirnau im Rahmen eines ansprechenden „Ehrungsnachmittages“ im herrlichen Ambiente des Merchinger Schlosses fast siebzig Kunden und Mitglieder für ihre langjährige Treue.

Neue Bankstelle in Merchingen

Ehrungen für langjährige Mitglieder der Volksbank Kirnau Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Imanuel Stiel (Rosenberg), Inge Arnold (Hirschlanden), Richard Schöberl und Helmut Stätzler (beide Sindolsheim), Rainer Hofmann, Dirk Honeck und Alfred Wüst (alle Ahorn-Buch), Harald Dehoust, Klaus Dünzl, Dieter Fried-rich, Peter Gärtner, Margarete Gehrig, Ulrike Ehrenfried-Haas, Rosa Hilbert, Anna Hofherr, Helmut Mehrbrei, Rita Mehrbrei, Waltraud Mezler, Inge Offner, Gisela Rudo-letzky, Anna Schork, Gerlinde Steffan und Erika Uhl (alle Eubigheim); Edith Keller und Heinz Kistner (beide Hohenstadt), Friedbert Göller, Raimund Nied, Erhard Noe, (alle Berolzheim), Annegret Meister, Josef Ullrich (beide Oberwittstadt), Volker Graseck und Berta Schweizer (beide Merchingen), Hermann Gehrig, Viktoria Gehrig. Weiter August Speth, Erika Slanina, Andrea Steiner, Karin Steiner, (alle Osterburken), Michael Henninger und Werner Kaibel (beide Tauberbischofsheim), Wolfgang Klonk (Buchen), Hans Kremer (Jockgrim), Rolf Kurzer (Boxberg), Hans-Martin Leichle (Bretten), Karlheinz Lind (Erlensee), Luitgard Rommel-Metzler (Moos), Petra Schreck (Walldürn) und Margarete Steinmann (Reilingen). Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde geehrt: Josef Büchler, Gisela Jung, Alfred Rüttenauer (alle Rosenberg), Dieter Arnold und Wolfgang Großmann (Hirschlanden), Helmut Gerner, Reinhold Gofron, Walter Schöberl, Paula Steinmann (alle Sindolsheim), Raimund Nied (Berolzheim), Dieter Uhl (Eubigheim), Robert Hügel und Horst Sebert (beide Hüngheim), Peter Müller (Osterburken), Günther Hofmann (Boxberg), Volker Mezler (Göppingen), Heinz Volk (Neudenau) und Herbert Winkler (Seckach). F

Bankvorstand Bernhard Eckert begrüßte Mitglieder und Gäste. Bürgermeister Hans-Peter von Thenen erinnerte in seinem Grußwort an den 200. Geburtstag von Wilhelm Raiffeisen, dem Gründer des Genossenschaftsgedankens, den man in diesem Jahr feiert. Er überbrachte die besten Glückwünsche der Stadt, wobei er auch den Mitgliedern für ihre Treue zur Bank Danke sagte, denn sie ermöglichten es auch, dass die Volksbank Kirnau sich dazu entschlossen habe, in Merchingen eine neue moderne Bankstelle zu bauen.

Nach dem bebilderten Jahresrückblick für das Jahr 2017 ging Bankvorstand Dieter Ehmann in seinem Referat auf die wirtschaftlichen Rahmendaten in Deutschland und die gute Entwicklung der Volksbank Kirnau ein. Die Bank habe sich auch im Vorjahr gut am Markt behauptet und auch gegenüber dem Vorjahr eine weitere gute Entwicklung genommen.