Walter Brecht ist gestorben

Ravenstein.Im Alter von fast 90 Jahren ist der Ravensteiner Ehrenbürger und langjährige Mitarbeiter der Fränkischen Nachrichten, Walter Brecht, gestorben.

„Wie die Jungfrau zum Kind“, so sagte Brecht, der Autor des Ballenberger Heimatbuches, das zur 700-Jahr-Feier veröffentlicht wurde, sei er zu dieser Aufgabe gekommen. Aber das stimmte wohl nicht ganz. Schließlich war der frühere Rektor der Ravensteiner Hauptschule ein echter Kenner der Heimatgeschichte. Was das Beste daran ist: Das Suchen und Recherchieren in Archiven machte ihm richtig Spaß.

Auch wenn die Aufgabe mit dem Ballenberger Heimatbuch ihm zum Ende hin doch ein bisschen zu viel geworden ist, war die Aufgabe ganz nach dem Geschmack des historisch interessierten Mannes, dem in seinem trockenen Humor immer ein passendes Zitat einfiel.

Viele Erfahrungen sammelte der Pädagoge auch in der Schule. Nicht zuletzt aus diesem Grund war es ihm ein Herzensanliegen, dass das Heimatbuch nicht nur von Älteren in die Hand genommen wird, sondern auch für junge Leute ansprechend gestaltet ist. „Bei diesem Buch handelt es sich nicht um eine Chronik, sondern um ein heimatkundliches Lese- und Bilderbuch“, verdeutlichte der Heimatforscher 2006 im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Die Texte seien durch zahlreiche Bilder aufgelockert, die Einblick in die Historie des Ortes geben. „Es ist ein Buch für Groß und Klein“, so Brecht damals.

Heimatforschung sein Hobby

Dass der Autor Heimatgeschichte so aufbereiten kann, dass sie auch für Kinder und Jugendliche interessant ist, hat der ehemalige Lehrer in Hüngheim und Schulleiter der Hauptschule Ravenstein nicht nur in unzähligen Unterrichtsstunden bewiesen. Und Anfänger war er auch nicht, denn die Heimatforschung war schon über 60 Jahre sein Steckenpferd.

Außerdem schrieb er seit vielen Jahren als zuverlässiger Freier Mitarbeiter für die Fränkischen Nachrichten und war nicht zuletzt dadurch mit dem Zeitgeschehen vertraut.

Für seinen Einsatz in Sachen Heimatgeschichte wurde Walter Brecht bereits 1998 beim Dorfabend in Hüngheim mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. „Walter Brecht ist eine markante Persönlichkeit der Stadt Ravenstein und hat schon zu Lebzeiten seine Spuren hinterlassen“, lobte der damalige Bürgermeister Horst Ullrich den Einsatz des Heimatforschers. Mit viel Liebe zu seiner Arbeit habe er auch seine Verantwortlichkeit für die nachfolgenden Generationen unter Beweis gestellt.

„Ich habe einfach Vergnügen an dieser Arbeit. Es macht Spaß, etwas herauszufinden, wo man nichts Genaues weiß. Die Befriedigung stellt sich aber erst dann ein, wenn die Arbeit fertig ist. Vorher nicht“, wusste Walter Brecht aus Erfahrung. Immer wieder komme etwas Neues zu Tage und man stelle fest, dass etwas, was man früher geschrieben habe, doch nicht ganz richtig sei, umschrieb er den Antrieb für seine Nachforschungen.

Im Alter von fast 90 Jahren ist Walter Brecht jetzt gestorben. Die Trauerfeier findet am Montag, 15. Juli, um 14 Uhr in der Kirche in Hüngheim statt. Die Urnenbeisetzung ist anschließend im engsten Familienkreis. dani

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.07.2019