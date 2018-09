ravenstein.Ein Thema in der Sitzung des Gemeinderates war auch die Bewerbung von Thenens zum Bürgermeister der Nachbargemeinde Rosenberg, die in der Stadt „wie eine Bombe eingeschlagen“ habe.

In der Fragestunde äußerte ein Bürger seinen Unmut darüber. Wie er sagte, hätten die Ravensteiner mit Erstaunen vernommen, dass sich Bürgermeister von Thenen bei der anstehenden Wahl als Bürgermeister in der Gemeinde Rosenberg beworben habe – und es sich vorstellen könne, zwei Gemeinden gleichzeitig zu führen.

Der Bürger warf von Thenen vor, dass er nicht mal in der Lage sei, eine Gemeinde richtig zu führen, geschweige denn den Verwaltungsapparat. Das könne er damit begründen, dass es in den letzten Wochen und Monaten nur Querelen zwischen von Thenen, Gemeinderat, Verwaltung und Bürgern gegeben habe. „Am Ende der Einwohnerversammlung“, so der Bürger weiter, „konnten Sie dem psychologischen Druck nicht mehr standhalten, sind eingeknickt, haben sich krank gemeldet und sind wochenlang nicht mehr erschienen.“

Auf die Frage „Wie stellen Sie es sich vor, zwei Ämter gleichzeitig zu führen, wenn Sie nicht in der Lage sind, eines richtig zu führen?“ antwortete von Thenen, dass er zwei Monate in ärztlicher Behandlung gewesen sei. Er habe damals gesagt, dass er nach seiner Auszeit, die er verordnet bekommen habe, wieder an seinen Schreibtisch zurückkehren möchte, was nun auch wieder der Fall sei. Er sehe sich in der Lage, zwei Gemeinden zu führen – und wolle Antworten auf weitere Fragen bei der bevorstehenden Kandidatenvorstellung am Mittwoch in Sindolsheim geben.

Gemeinderat und Ortsvorsteher Jürgen Ullrich gab am Ende der Sitzung ein kurzes Statement zu der „überraschenden Bewerbung“ ab. „Dass sich unser Bürgermeister zukünftig mit zwei Gemeinden beschäftigen will, einmal in Ravenstein und bald auch in Rosenberg, wo er sich zusätzlich um die dort ausgeschriebene Bürgermeisterstelle bewirbt“ habe ihn erstaunt. Er stelle sich die Frage, wie das gehen könne und wie man das hinbekommen wolle. „Ich bin der Meinung, Sie sind Bürgermeister von hier und hätten das Gremium über ihre Entscheidung vorab informieren sollen.“

Zudem könne es nicht angehen, „dass Sie Rosenberg bei Tag und Ravenstein bei Nacht betreuen wollen“, so Ullrich an von Thenen gerichtet.

Es sei aber Sache der Rosenberger Bürger, wie sie mit der Bewerbung von von Thenen bei der bevorstehenden Wahl umgehen. „Sie haben in Ravenstein viel um die Ohren“, sagte Ullrich abschließend.

