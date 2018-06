Wieder hitzige Debatte um das Unterbringen der Flüchtlinge

Anzeige

Hornung antwortete, dass man heute in nichtöffentlicher Sitzung das Ergebnis der Versammlung aufarbeite und über die weitere Vorgehensweise beraten werde. Eine Bürgerin meinte, dass die Bevölkerung immer wieder von der Stadt vertröstet werde. „Die Bürger haben generell nichts gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen, stehen aber einer Containerlösung skeptisch gegenüber“, wurde ergänzt. Warum wird das weitere Vorgehen nicht öffentlich diskutiert, wollte ein Bürger wissen. Hornung stellte klar, dass die öffentliche Diskussion in der Bürgerversammlung stattfand. Eine weitere Bürgerin wollte wissen, warum dieses Thema nunmehr heute wieder nur im nichtöffentlichen Teil behandelt werde. Viele Fragen wurden weiter gestellt und von Hornung beantwortet. Wie die Entscheidung in der nichtöffentlichen Sitzung ausfalle, könne er im Vorfeld jedoch nicht sagen. Er versprach, dass kein Beschluss gefasst werde und die Bürger rechtzeitig davon in Kenntnis gesetzt werden.

In heftiger Form mischten sich dann auch einige Gemeinderäte in die Diskussion ein. Sichtlich erregt sagte Erlenbachs Ortsvorsteher Ebert, dass sich der Gemeinderat in einer kritischen Situation befinde. Man habe derzeit keinen Bürgermeister, denn er habe sich auf unbestimmte Zeit krank gemeldet. „In dieser Situation hätte man ihn eigentlich gebraucht“, meinte Ebert.

In die heutige Diskussion im nichtöffentlichen Teil werde man alle Aspekte der Einwohnerversammlung einbeziehen, auch die Anliegen der Bürger, die dem Gemeinderat angeboten haben, zu helfen. „Wir brauchen ihre Hilfe“, hob Ebert, an die Bürger gewandt, hervor. Hornung hatte Mühe die Fragestunde zu beenden, die zu eskalieren drohte.

Nach der Anerkennung der Niederschrift der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung folgte die Behandlung von Bauanträgen. Bei einem Bauantrag beabsichtigt der Bauherr, eine bereits am 8. August 2017 genehmigte Halle zu erweitern, die sowohl auf einem Grundstück auf Gemarkung Merchingen und Hüngheim liegt. Die Baugrundstücke liegen im Gebiet „Wurmberg“, wo vor Jahren ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet wurde, aber der Satzungsbeschluss noch aussteht.

Die Festsetzungen des Bebau-ungsplanentwurfs, so Friedlein, seien eingehalten und der Bauherr habe die zukünftigen Festsetzungen anerkannt. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag zu.

Beim Punkt „Anfragen aus dem Gemeinderat“ wünschte sich Ortsvorsteher Ebert (Erlenbach) dass eine Aushilfskraft, die jetzt gefunden wurde, die Mitarbeiter des Bauhofes bei der intensiven Grün- und Heckenpflege des Erlenbacher Friedhofes gegen entsprechende Bezahlung, wie es seither auch war, unterstützt. Die Ausübung eines Mini-Jobs, deren jährliche Kosten rund 1000 Euro betragen, lehnte der Bürgermeister mit der Begründung ab, dass es diese Arbeiten in anderen Friedhöfen auch nicht gibt und bat den Gemeinderat, eine Entscheidung zu treffen.

„Die Bevölkerung schaut genau darauf, ob das Friedhofsareal gepflegt ist oder nicht“, sagte Ebert, der an seine Ratskollegen appellierte, dass diese bereits 40-jährige Tätigkeit weitergeführt werden kann und stellte den Antrag, dass der Gemeinderat dieses Thema in der nächsten Sitzung behandeln wird. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Auch für die Friedhofspflege in Merchingen sollte eine solche Lösung gesucht werden, sagten übereinstimmend Ortsvorsteher Ullrich als auch Gemeinderat Vogt.

Unter Punkt „Informationen“ teilte Hornung mit, dass für den Zentralkindergarten das ausgeschriebene Gewerk der Schlosserarbeiten nicht vergeben und aufgehoben wurde, da das Angebot deutlich über der Kostenkalkulation lag. Auch die Endreinigungsarbeiten wurden ausgeschrieben. Hierzu habe, so Hornung, keine Firma ein Angebot abgegeben. Bis zur nächsten Sitzung sollen aber die Vergabeangebote vorgelegt werden. Ein nichtöffentlicher Teil, in der das Flüchtlingsthema eingehend beraten wurde, schloss sich an. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018