Winter mit dem Strohmann ausgetrieben

Im Kleid der Traditionsfigur aus Dinkelstroh steckte beim Strohmann-Umzug in Unterwittstadt in diesem Jahr Emanuel Eckert. Da er in diesem Gewand kaum etwas sehen kann, wird er von Buben und Mädchen geführt. Strahlender Sonnenschein begleitete das traditionelle Spektakel, das der Heimatverein organisiert hatte.

© Helmut Frodl