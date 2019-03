„Wir können stolz auf den Kulturträger sein“

Merchingen.Beim Gesangverein „Eintracht“ Merchingen ist es schöner Brauch, langjährige und verdiente Mitglieder bei einem Ehrungsnachmittag auszuzeichnen. Die Veranstaltung im Saal des evangelischen Gemeindehauses wurde mit dem Lied „Schön ist das Leben“, dirigiert von Josef Stahl, eröffnet.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Volker Graseck übernahm die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold, den Part der Ehrungen. Zuvor bedankte sie sich für das großartige Engagement der Sänger. Singen im Chor sei ein Hochgefühl.

Für seine 65-jährige Mitgliedschaft wurde Egon Breuer geehrt, der seine Sängerlaufbahn 1954 mit 17 Jahren beim Gesangverein Leibenstadt begann und später beim Gesangverein Merchingen fortsetzte. Breuer wurde mit der höchsten Ehrung des Badischen Chorverbandes, der goldenen Ehrennadel mit Similistein und der dazugehörenden Ehrenurkunde, ausgezeichnet.

Volker Graseck sprach dem treuen Sänger Egon Breuer im Namen des Vereins Glückwünsche zu dieser besonderen Ehrung aus und fügte hinzu, dass Breuer in seiner langen Karriere über viele Jahre auch das Amt des Notenwartes ausgeführt hat.

Gisela Attinger wurde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Sie begann ihre Sängerlaufbahn mit 16 Jahren. Für diese besonderen Verdienste erhielt sie die goldene Ehrenbrosche des deutschen Chorverbandes mit der eingravierten Zahl 50 sowie einer Ehrenurkunde.

Eine besondere Ehrung wurde auch Dirigent Volker Graseck zuteil, der seit 25 Jahren die Chorleitung des Gesangvereins innehat. 25 Jahre Chorleiter sein zu dürfen, das sei schon etwas besonderes, weil man in all den Jahren mit einem Chor wachse und Freude daran haben dürfe, wie sich der Chor und auch der Verein musikalisch entwickeln, so Herold. Sie bedankte sich bei dem engagierten Dirigenten, der auch den Gesangverein Rosenberg dirigiert, für sein großartiges Engagement, seine Korrektheit und Zuverlässigkeit und überreichte die goldene Ehrennadel des Sängerbundes Badisch-Franken sowie die silberne Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes.

Eine weitere Ehrung des Sängerbundes Badisch-Franken wurde nochmals Gisela Attinger zuteil, die seit 1979 das Amt der Kassenwartin im Verein ausübt. „Neben ihrer Tätigkeit als Sängerin hat sie zusätzlich Verantwortung in der Vereinsführung übernommen“, sagte Herold. Gisela Attinger achte akribisch darauf, dass alles „mit dem lieben Geld im Verein“ in Ordnung sei. Für ihre aufopferungsvolle Tätigkeit innerhalb des Vorstands überreichte die Präsidentin ihr unter dem Beifall der Anwesenden die goldene Ehrenbrosche mit Schleife des Sängerbundes Badisch-Franken.

Annemarie Schmidt-Knotz, die stellvertretende Vorsitzende der „Eintracht“, bedankte sich im Namen des Vereins bei den Geehrten mit einem Präsent.

Auch Ortsvorsteher Jürgen Ullrich gratulierten den Sängern, die mit ihren Leistungen das Ehrenamt hoch halten. Man könne stolz auf diesen Kulturträger in der Stadt sein, dem er weiterhin eine gute Zukunft wünschte.

Graseck bedankte sich in seinem Schlusswort für die guten Wünsche und leitete nach dem Schlusslied „Das Lied der Freude“ zum gemütlichen Beisammensein über.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019