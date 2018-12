Würdigung für zwei unverzichtbare Mitarbeiter

Unterwittstadt.Die Firma Johannes Nied GmbH aus Unterwittstadt, ein führender Hersteller für Paletten in Baden-Württemberg, ehrte auch in diesem Jahr wieder zwei Mitarbeiter für ihre 25-jährige Betriebstreue.

Die besondere Ehrung fand im Rahmen einer Weihnachtsfeier im Gasthaus „Zum Ochsen“ in Ballenberg statt und wurde von Geschäftsführer Hartmut Nied vorgenommen. Zunächst begrüßte der Geschäftsführer neben den Mitarbeitern Firmengründer Johannes Nied. Er betonte in seinem kurzen Rückblick, dass das fast abgelaufene Geschäftsjahr ein erfolgreiches Jahr gewesen sei, denn der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Erfolgreiches Jahr

Das Unternehmen habe mit dem Bau zusätzlicher Trockenkammern und einer nachhaltigen Heizanlage die größte Investition seiner Firmengeschichte getätigt. Die neuen Anlagen sollen im Januar 2019 in Betrieb genommen werden.

Für das kommende Jahr liegen schon weitere größere Anfragen über Palettenlieferungen vor. Eine kleine Statistik über die hergestellten Paletten, Kisten und Verschläge lieferte Danny Barie. Die Mitarbeiter seien stolz auf diese Zahlen.

Hartmut Nied nahm dann die Ehrung vor. Zunächst stellte er den Werdegang von Hartmut Gerner vor, der am 3. Mai 1993 als Betriebsschlosser für das neu gebaute Sägewerk in Unterwittstadt eingestellt wurde. Auch im bestehenden Werk in Bieringen schaute er immer nach dem Rechten, denn er war vielseitig einsetzbar. Bis zur Schließung des Sägewerks war er dort als Schlosser eingesetzt und ist bis heute in der Palettenproduktion ein wichtiger Mitarbeiter, der immer die Maschinen am Laufen hält, berichtete der Geschäftsführer.

Seit diesem Jahr bedient Hartmut Gerner zusätzlich die Bündelanlage. Außerdem war er bei allen bisherigen Neubauten immer dabei und eine große Hilfe für die Handwerker. Es ist ihm nicht zu viel, so Nied, auch am Wochenende nach Unterwittstadt zu kommen, um die Trockenkammern zu bestücken oder die Hackschnitzelheizung zu füllen.

Jurij Kalinskij trat am 14. Juni 1993 in das Unternehmen ein und wurde zuerst im Betrieb in Bieringen an der Palettenanlage und der Sonderfertigung für Kleinserien eingesetzt.

Ende 1993 wurde dann die Palettenproduktion nach Unterwittstadt verlegt, wo er einer der ersten Mitarbeiter gewesen ist, die dort Paletten hergestellt haben. Seit Inbetriebnahme der Corali-Anlage ist er dort als Maschinenführer eingesetzt. Er übernahm somit eine große Verantwortung und ist bis heute ein unverzichtbarer Mitarbeiter in der Palettenproduktion. Hartmut Nied bedankte sich bei beiden engagierten Mitarbeitern für die lange und stets gute Zusammenarbeit und überreichte unter dem Beifall der Kollegen ein Präsent. Mit einem gemeinsamen Essen fand die harmonische Feier ihren Abschluss. F

