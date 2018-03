Zerrüttetes Verhältnis von Bürgermeister und Gemeinderat offenbart

Anzeige

Hornung: „Ich stelle mir die Frage: Wohin soll das führen?“ Zwischenmenschlich passe es nicht mehr zwischen dem Gremium und dem Bürgermeister, der abermals betonte, dass er sich nicht mehr zu diesem Thema äußern werde. Hornung verwies auch auf Aussagen des Bürgermeisters in einem in der vergangenen Woche erschienenen Presseartikel in den Fränkischen Nachrichten.

In diesem Artikel schiebe der Bürgermeister die Schuld, dass in der Schule in Ballenberg keine Unterbringung von Flüchtlingen erfolgte, auf den Gemeinderat. Er stelle sich die Frage, wer damit gemeint sei. Gramlich betonte weiter, dass von Thenen bei Nachfragen nicht erreichbar sei und einfach nichts sage. Er rechne damit, dass einige Gemeinderäte vor Ablauf der Wahlperiode im kommenden Jahr ihr Amt niederlegten.

Ebenso höre man, dass das Betriebsklima im Rathaus auch nicht das Beste sei, worüber der Bürgermeister sich empörte. „Das mache ich nicht mehr mit“, so das Stadtoberhaupt. Gemeinderat Vogt gab den Ausführungen seines Kollegen Recht. Er selbst stehe kurz davor, sein Amt aufzugeben, denn so gehe das nicht. Gemeinderat Walz bat nochmals um einen gemeinsamen Dialog. Gemeinderat Gramlich betonte, nachdem er den Presseartikel gelesen hatte, habe er einige Nächte nicht schlafen können. Ein Zuhörer griff Gemeinderat Vogt an, ob man aus einer nichtöffentlichen Sitzung in dieser Form berichten dürfe. Sichtlich erregt ging Ortsvorsteher Ullrich auf die Verantwortung des Bürgermeisters für die Bürger und die Verwaltung ein. Die Bürger müssten sich auf den Bür-germeister verlassen können. „Bei mir“, so Ullrich, „muss man momentan feststellen: Es hat keinen Wert mehr mit Ihnen. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber mit Ihnen kann man nicht mehr zusammenarbeiten“, so der Ortsvorsteher.

Gemeinderat Gehrig schlug vor, dass man im Beisein eines Moderators mit dem Gemeinderat nochmals das Gespräch mit von Thenen suchen könnte, was der Bürgermeister mit einem kurzen „Nein“ ab-lehnte. Nachdem es keine Wortmeldungen gab, leitete der Bürgermeister zum nicht-öffentlichen Teil über. Nach diesem außergewöhnlichen Schlussakkord diskutierten die anwesenden Bürger vor dem Rathaus noch kräftig über die derzeitige Situation zwischen Gemeinderat und Bürgermeister weiter. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018