Zum Auftakt werden im „Räumle“ Insektenhotels gebaut

Sindolsheim.Das Ferienprogramm der Spvg. Sindolsheim bietet allen Kindern und Jugendlichen, die in den Ferien zu Hause bleiben, ein abwechslungsreiches Freizeitangebot, das vom Team der Spielvereinigung zusammengestellt wurde.

Sechs Veranstaltungen finden in den Schulferien statt. Am Freitag, 27. Juli, heißt es „Eine Biene kommt selten allein“. Von 13 bis 16 Uhr werden Insektenhotels im „Räumle“ (Überdachung hinter der Halle) gebaut. Mitzubringen sind Borstenpinsel in verschiedenen Größen sowie ältere Kleidung. Der Unkostenbeitrag liegt bei 4,50 Euro. Anmeldung bei Birgitt Schlander, Telefon 929406.

Am Donnerstag, 2. August, steht „Alles Grünkern oder was“ auf dem Programm. Im „Räumle“ werden von 10 bis 14 Uhr verschiedene Grünkerngerichte gekocht.