Zwei Verletzte und Sachschaden

mERCHINGEN.Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro und zwei verletzte Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung des Wachholderwegs in Merchingen auf die Kreisstraße nach Aschhausen ereignet hat. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Toyota vom Wachholderweg auf die Kreisstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 32-Jährigen, der gerade in Richtung Aschhausen unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Toyota-Fahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Opel-Fahrer wurde ebenfalls verletzt.