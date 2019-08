„Auch wir sind ein Teil des Fußballs“

„Wir wollen jetzt einen Schlussstrich ziehen und nach vorn blicken.“ Diesen Satz sagte Peter Weingärtner im Juni bei der Hauptversammlung der Schiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim. Gerade war er als Nachfolger von Manfred Semmler zum neuen Vorsitzenden gewählt worden.

In der Tat lagen ereignisreiche Wochen und Monate hinter den Schiedsrichtern der Region. Zum ersten Mal überhaupt konnten in der vergangenen Saison wegen des akuten Schiedsrichtermangels in den Kreisen Buchen und Tauberbischofsheim im Seniorenbereich nicht alle Partien mit einem Unparteiischen besetzt werden. Und dann trat Anfang April auch noch Obmann Manfred Semmler mit seiner gesamten Führungstruppe wegen Differenzen mit dem Badischen Fußball-Verband zurück.

Wünsche für die Zukunft

Nach Wochen der Aufregung ist nun wieder Ruhe eingekehrt. Und so soll es am besten auch bleiben. Seine Wünsche für die Zukunft hat Peter Weingärtner kürzlich beim Staffeltag des Fußballkreises Tauberbischofsheim in Uissigheim klar formuliert. „Ich wünsche mir natürlich sportliche Fairness. Ich wünsche mir auch, dass wir alle zusammen miteinander viel Spaß am Fußball haben werden. Und schließlich wünsche ich mir außerdem, dass wir es gemeinsam schaffen, unseren Sport wieder beliebter zu machen.“ Derzeit gebe es nur noch ganz wenige A-Junioren-Mannschaften. Sollte sich dieser Trend weiterhin fortsetzen, dann werde es den Fußball auf der unteren Amateurebene bald nicht mehr geben.

„Wenn es um die Zukunft des Amateurfußballs geht, sitzen wir alle in einem Boot.“ So wie die Vereine junge Spieler brauchen, müssen die Schiedsrichter Nachwuchs-Unparteiische gewinnen. Deshalb appelliert Weingärtner an die Vereine: „In jedem Verein gibt es welche, die nicht mehr kicken wollen oder es aus Verletzungsgründen nicht mehr können. Schickt diese Leute zu uns, damit wir sie als Schiedsrichter ausbilden können. Solche Leute brauchen wir, denn die kennen den Fußball. Die wissen genau, um was es geht.“ Wenn einer nach seiner fußballerischen Laufbahn Schiedsrichter wird, dann müsse der nicht drei Partien am Wochenende leiten, sondern es würden dann auch zwei im Monat genügen.

Überhaupt sehe er die Schiedsrichter nicht als eine Gruppe, die auf dem Spielfeld irgendwelche Strafen ausspricht, sondern als Fußballer. „Wir nehmen ebenso am Spiel teil wie die Sportler. Deshalb sind auch wir Fußballer.“

Paten für den Nachwuchs

Peter Weingärtner ist seit rund 30 Jahren Schiedsrichter. Dazu ist er gekommen, weil er wegen eines Kreuzbandrisses selbst nicht mehr spielen konnte.

21 Jahre lang war Weingärtner als Schiedsrichter-Lehrwart im Fußballkreis Tauberbischofsheim tätig. Er weiß deshalb, was für einen „Praxis-Schock“ die zum Beispiel 13-jährigen Nachwuchs-Referees erleiden, wenn sie erstmals ein D-Junioren-Spiel pfeifen. „Da reicht eine einzige falsche Entscheidung, und die Eltern am Spielfeldrand ticken richtig aus.“ Deshalb wurde für den „Nachwuchs an der Pfeife“ schon vor einiger Zeit der Schiedsrichter-Pate eingeführt. Das heißt: Ein „alter Hase“ betreut den jungen Schiedsrichter. „Es muss eine Balance geschafft werden. Auf der einen Seite muss der Nachwuchs gefördert werden, auf der anderen Seite muss auf die Erfahrung unserer Routiniers gesetzt werden“, so Weingärtner.

Unter anderem bespricht der Pate mit dem Nachwuchs die einzelnen Entscheidungen bereits unmittelbar vor Ort. Wenn es sein muss, werden aus diesem Grund bei Junioren-Partien auch mal „Viertel“-Pausen gemacht und nicht zur Halbzeit. Unterstützt wird der Schiedsrichter-Neuling von seinem Paten auch bei all dem vielen Formalismus, der in den letzten Jahren enorm zugenommen hat.

Wenn angehende Schiris den ersten großen „Praxis-Schock“ überstanden hätten, müssten sie dann, so Peter Weingärtner, schnellstmöglich an die Seitenlinie, um als Assistent einen anderen Schiedsrichter zu unterstützen. „Eine Ausbildung kann nur dann wirklich gut funktionieren, wenn Praxis und Theorie miteinander verzahnt werden.

Probleme beim Austausch

Doch es ist nicht nur die schwierige Suche nach geeignetem Schiedsrichter-Nachwuchs, die einen Obmann beschäftigt. Probleme gibt es unter anderem auch beim Schiri-Austausch mit anderen Fußballkreisen. Um Kosten zu reduzieren, soll im Bereich des Badischen Fußballverbandes in der Kreisliga und den darunter liegenden Kreisklassen nur noch ein Austausch zu den direkt benachbarten Kreisen erfolgen. Die Krux dabei; Der Fußballkreis Tauberbischofsheim hat in Baden nur einen Nachbarkreis, und das ist Buchen. Andere dagegen, wie zum Beispiel Heidelberg oder Bruchsal, haben fünf Fußballkreise, an die sie angrenzen. „Das eröffnet denen natürlich ganz andere Möglichkeiten.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019