Auffallend bei Ihrem Werdegang ist, dass Sie nie in einem Nachwuchsleistungszentrum waren, sondern den „traditionellen Weg übers Land“ gegangen sind. War es deshalb für Sie noch einmal schwerer, den Sprung zum Profi zu schaffen?

Lanig: Es war anders, weil du in einem Nachwuchsleistungszentrum schon früh in die Strukturen des Profifußballs hineinkommst. Ich fand es im Nachhinein positiv, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil es für meine Persönlichkeitsentwicklung besser war, nicht zu früh mit diesen Strukturen konfrontiert gewesen zu sein.

Wer war fußballerisch Ihr größter Förderer?

Lanig: Eine wichtige Grundlage war das Basistraining bei Richard Saller, weil ich dort technische Abläufe eingeschliffen habe und ich Bewegungsgefühl bekommen habe. Günter Major und Harry Grießbeck haben mich als 17-Jähriger in der damaligen Oberliga-Mannschaft des FV Lauda spielen lassen. Bei Bruno Labbadia in Fürth hatte ich eine überragende Zeit. Da war ich der Mittelfeldspieler der 2. Bundesliga, der die zweitmeisten Tore geschossen hat. Der besondere Umgang ging mit meiner dortigen Entwicklung einher. Das war, vielleicht mal abgesehen von Hansi Flick bei Hoffenheim, bei all meinen Profistationen so. Deshalb möchte ich die wichtigsten fußballerischen Förderer auf meine Jugendzeit beziehen.

Welche drei Tipps würden sie heute einem Jugendlichen geben, der ernsthaft überlegt, Profi zu werden?

Lanig: Er sollte sein Leben nicht ausschließlich auf den Fußball ausrichten, sondern sein Spektrum öffnen und die Schule ordentlich zu Ende machen. Dann sollte er den Weg mit aller Konsequenz gehen, und letztlich muss jedem bewusst sein, dass es auch ein „Leben nach dem aktiven Fußball“ geben wird, auch wenn man ein paar Euro verdient hat. Aber ganz ehrlich: Dessen war ich mir auch nicht immer bewusst.

Sie sind wieder in der Region beheimatet. Könnten Sie es sich vorstellen, hier talentierte Nachwuchsspieler zu fördern?

Lanig: Ja klar. Ich werde nun auch Trainerscheine machen, und ich bin immer offen für konzeptionelle Überlegungen. Individuelle Talent-Förderung in der Region – das fände ich interessant.

Die Fußball-Region „Odenwald“ darbt so ein wenig vor sich hin. Was würden Sie vorschlagen, wie man diesem Abwärtstrend begegnet?

Lanig: Das ist pauschal nicht zu beantworten. Wenn man mal ein bisschen visionär denkt, dann wäre es doch gewiss eine Überlegung wert, so eine Art „Leistungszentrum Odenwald“ aufzubauen. Ich denke mir schon, dass ein gutes Konzept auch Sponsoren überzeugen könnte.

Würden Sie heute einem jungen Menschen mit Talent raten, Fußballprofi zu werden?

Lanig (überlegt): Ich möchte mal so sagen: Ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass ich meinen Sohn in ein Internat eines Bundesligisten geben würde. In der richtigen Umgebung ist eine grundsolide Förderung auch anderweitig möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019