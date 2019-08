„Er sollte sein Leben nicht ausschließlich

Martin Lanig aus Königshofen ist aktuell der letzte Spieler aus der Fußball-Region Odenwald, der es bis in die Bundesliga geschafft hat. Der Mittelfeldspieler hat nicht den Weg über ein Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesliga-Vereins gewählt, sondern den „klassischen Weg übers Land“. Aktuell arbeitet er als Dittliga-Experte für „Magenta“. Im „Volltreffer“ spricht er über den mühsamen Weg bis ins Fußball-Oberhaus und gibt jungen Spielern Tipps. Seit etwa einem Jahr wohnt er wieder in der Region und hat auch eine Vision für Talente aus der Gegend.

Herr Lanig, wenn Sie an Ihre Laufbahn als Fußballprofi zurückdenken: Welches Ereignis fällt Ihnen als erstes ein?

Martin Lanig (überlegt): Der schönste Augenblick war eigentlich der, als damals das Interesse vom VfB Stuttgart kam (Lanig spielte zu dieser Zeit, 2008, in der 2. Bundesliga für Greuther Fürth, Anm. de. Red.) und sich die Kontakte dann intensiviert haben, bis ich letztlich den Vertrag dort unterschrieben habe.

War beim VfB Stuttgart auch die schönste Zeit in Ihrer Profilaufbahn?

Lanig: Wenn man die sportlichen Erfolge von damals betrachtet, schon. Wir haben uns für die Champions League und später für die Europa League qualifiziert. Meine Formkurve ging stetig nach oben, nur kam dann mein Kreuzbandriss zur denkbar ungünstigsten Zeit. Für mich als junger Spieler waren die Leute, mit denen ich dort zusammen gespielt habe, natürlich auch sensationell: Jens Lehmann, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira, Serdar Tasci oder Mario Gomez – um nur einige zu nennen.

Was vermissen Sie heute am Profifußball?

Lanig: Im Moment vermisse ich gar nichts, ich bin glücklich. Mein Ziel ist es aktuell nicht, um jeden Preis in den Profifußball und die dazugehörigen Mechanismen zurückzukehren.

Beim Wort „Mechanismen“ drängt sich die Frage auf: Was war denn für Sie als Profi das „Ätzendste“ überhaupt?

Lanig: Man muss sich in diesem Geschäft über eines im Klaren sein: So lange du jemandem nützt, wird alles für dich getan, aber sobald du den Nutzen nicht mehr erfüllst, dann bist du auch nichts mehr wert.

Wann reifte bei Ihnen der Gedanke, Fußballprofi zu werden?

Lanig: Ich wollte das schon immer. Es war irgendwie schon immer in mir drin.

Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, als Sie ihnen erstmals diesen Berufswunsch genannt haben?

Lanig: Ich glaube, es gibt viele Eltern, die mit diesem Berufswunsch ihres Sohnes konfrontiert werden und es erst einmal gar nicht so ernst nehmen. So war es bei meinen Eltern vielleicht auch. Aber relativ schnell haben sie dann gemerkt, dass ich es ernst meine.

Wie wichtig ist es dann, dass die Eltern einen „bedingungslos“ unterstützen, ins Training fahren und, und, und…?

Lanig: Ohne diese Unterstützung der Familie ist es nahezu unmöglich, diesen Weg einzuschlagen. Ich glaube, das ist grundsätzlich so und war nicht nur bei mir der Fall.

Was muss ein Jugendlicher, 14, 15 Jahre alt, mitbringen, um den Schritt hin zum Profifußball zu wagen – fußballerisch und charakterlich?

Lanig: Er muss in diesem Alter wahnsinnig talentiert sein. Mental gibt es eigentlich nur zwei Dinge: Entweder ich setze mir das Ziel und gehe dann den Weg mit aller Konsequenz oder ich lasse es. Mit Alibis und „ich drehe mir mal ein bisschen etwas hin“ funktioniert es einfach nicht.

Definieren Sie mal in diesem Zusammenhang „Konsequenz“!

Lanig: Es gibt in der Pubertät viele Dinge, die man lieber machen würde als die Dinge, die ich machen muss, wenn ich Profi werden will. Man muss von Beginn an seinen Lebenswandel darauf ausrichten – wenig Alkohol trinken zum Beispiel. Neben der Schule sollte man außer Training wenig anderes machen. Das ist nicht immer schön, vor allem sonntags, wenn am Samstag mal wieder eine Party steigt; aber es ist einfach notwendig.

Aus Ihrer Erfahrung: Wie viel ist Talent, wie viel Fleiß ist vonnöten, um Profi zu werden?

Lanig: Allgemein heißt es immer: 30 Prozent Talent und 70 Prozent Fleiß und Arbeit. Das glaube ich auch.

Wenn Sie dieses prozentuale Verhältnis auf sich projizieren: Haben Sie dann das Maximale aus Ihrem Talent herausgeholt?

Lanig: Ich glaube schon, wenngleich es mühselig ist, darüber nachzudenken. Es ist für mich total okay, was ich erreicht habe, mit dem, was ich dafür eingesetzt habe.

Welches war das Schlüsselerlebnis, nachdem Sie gesagt haben: Ich packe das jetzt?

Lanig: Dieses eine Schlüsselerlebnis gab es eigentlich nicht. Ich habe gelernt, mit Rückschlägen umzugehen und immer weiter gemacht. Wenn einem das gelingt, dann kommt die Überzeugung von ganz alleine. Man darf sich nie von dem Weg abbringen lassen.

Haben Sie nie daran gezweifelt, dass es vielleicht nichts werden könnte?

Lanig: Klar, ich habe oft gezweifelt. Das ist aber auch ein wichtiger Prozess, weil ich mir so Gedanken mache, was ich verändern muss. Du solltest dich auf diesem Weg nie anlügen. Wenn alle sagen, du hast schlecht gespielt, du sagst dir aber, ich war der Beste, dann hilft das nicht weiter. Du bist als Profi, und auch auf dem Weg dorthin, dauernd gezwungen, deine Schwächen aufzuarbeiten, sonst wird es nichts. Ich würde es so zusammenfassen: Man braucht einen produktiven Umgang mit dem Zweifel.

Benötigt man da starke Leute an seiner Seite oder kann man das alleine lernen?

Lanig: Man braucht Leute, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann.

Wer war das bei Ihnen?

Lanig: Das war neben meiner Familie mein damaliger Physiotherapeut Rupert Motyczka. Ihn habe ich mit 17 Jahren kennen gelernt und er ist den gesamten Weg mit mir gegangen. Mit ihm habe ich neben dem Training auch viel an meiner Fitness gearbeitet.

