Es wird bewegt

Anzeige

Hogen für Ballbesitzspiel

Also wird zuerst einmal die Mannschaft bewegt: „Ich muss die Spieler physisch auf ein anderes Level bringen“, sagt der Coach. Der Trainer ist ein Freund des Ballbesitzspiels, und das verlangt die totale körperliche Fitness, damit man sich als Spieler auch noch in der Spätphase der Begegnung willig freilaufen kann. „Zuviel war hier auf Talent und Einzelaktionen aufgebaut“, hat Hogen erkannt. Das will er schleunigst ändern.

Beim Kondition bolzen ist die Trainingsbeteiligung von etwa 30 Mann (erste und zweite Mannschaft üben zusammen) nicht das Problem. Schwieriger wird es bei den Spielformen: „Da teile ich in drei Zehnergruppen auf.“

Taktisch wird umgestellt: Dreier- statt Viererkette. „Mit verschiedenen Varianten“, so Peter Hogen, der in Sachen Neuverpflichtungen „nicht so Einfluss genommen“ hat. Torben Frey von der Spvgg. Neckarelz ragt heraus. Er könne, so der Coach, Innenverteidiger und Stürmer spielen.

Die Liga kann der A-Lizenz-Inhaber nur schwer einschätzen und wagt deshalb auch keine großen Prognosen. Als Ex-Coach des VfR Gommersdorf weiß er freilich, dass die Jagsttäler stark sein werden. Ob der MFV auch am Saisonende für einen Paukenschlag sorgen und zum 100. Geburtstag Erster sein wird?