31-Jähriger in Untersuchungshaft

MILTENBERG.„Nach dem bewaffneten Raubüberfall am 12. Januar auf eine Tankstelle in Miltenberg hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg inzwischen einen dringend Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 24. Januar wird hiermit widerrufen“, so Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gestern in einer Mitteilung.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst Unbekannter eine Tankstelle in der Mainzer Straße betreten und die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Er hatte sich das Bargeld aushändigen lassen und war anschließend samt Beute geflüchtet. Kripobeamte sicherten am Tatort Spuren, die nun zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten. Aufgrund des dringenden Tatverdachts hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 31-jährigen Landkreisbewohner erwirkt, der am Freitag vollzogen wurde.

Der Mann befindet sich nun wegen des dringenden Verdachts der schweren räuberischen Erpressung in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019