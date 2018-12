41-Jähriger durch einen Schuss verletzt

Erlenbach.In einem Mehrfamilienhaus in Erlenbach ist es am ersten Weihnachtsfesttag offenbar zu einem heftigen Streit unter Bekannten gekommen. Dabei soll der 28-jährige Anatol Wolf von einer Schusswaffe Gebrauch gemacht haben. Ein Projektil traf einen 41-Jährigen im Bauchbereich. Der Tatverdächtige ist flüchtig.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Dazu hat die Staatsanwaltschaft nun auch die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Kurz nach 17 Uhr hat die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung erreicht, dass eine Person in dem Wohnblock in der Kolpingstraße in Erlenbach am Main angeschossen worden sein soll. Mehrere Streifenbesatzungen aus Obernburg und von benachbarten Polizeidienststellen eilten sofort zum Einsatzort.

Vor dem Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses lag der 41-Jährige Bewohner, der offenbar von einem Schuss aus einer scharfen Waffe getroffen worden war. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dem Sachstand nach ist die Verletzung des Mannes nicht lebensbedrohlich.

Da zunächst nicht bekannt war, ob sich der Täter noch in dem Anwesen befindet, wurde das Gebäude umstellt und der Bereich weitläufig abgesperrt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 28-jährigen Bekannten des verletzten Bewohners. Der Mann war jedoch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet.

Laut Zeugenangaben war dem Schusswaffengebrauch ein heftiger Streit im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses vorausgegangen. Aktuell deutet vieles auf eine Beziehungstat hin und darauf, dass sich Täter und Opfer persönlich kennen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit jedoch noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden.

Fahndung

Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem aus Aschaffenburg stammenden Tatverdächtigen.

Von ihm liegt folgende Personenbeschreibung vor: alt, 1,78 Meter groß, schlanke Figur, dunkle kurze Haare. Er trug schwarze Jacke und schwarze Hose.

Wer den Mann auf der Flucht beobachtet hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich über Notruf 110 zu melden. Es ist möglich, dass der Tatverdächtige nach wie vor bewaffnet ist. Bei Antreffen der Person sollten daher Zeugen nicht selbst handeln, sondern stattdessen unverzüglich den Notruf wählen.

