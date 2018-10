Anschlussstelle wird freigegeben

Rohrbrunn.Die neue Anschlussstelle Rohrbrunn zur A 3 wird am Freitag, 26. Oktober, ab 3 Uhr, für Verkehrsteilnehmer freigegeben, die in Richtung Frankfurt auf die A 3 auffahren möchten. Der von der A 3 in Richtung Frankfurt abfahrende Verkehr wird weiterhin über die Anschlussstelle Rohrbrunn geführt.

Tankstelle erreichbar

Zwischen Freitag, 26. Oktober, und Freitag, 30. November, ist aufgrund von Asphaltarbeiten die direkte Auffahrt von der Tank- und Rastanlage Spessart Nord auf die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt nicht möglich. In diesem Zeitraum wird der Verkehr über die Staatsstraße 2312 zur neu hergestellten Anschlussstelle Rohrbrunn umgeleitet.

Die Tank- und Rastanlage Spessart Nord ist während der Dauer der Sperrung für die Verkehrsteilnehmer über die bestehende Anschlussstelle Rohrbrunn immer erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018