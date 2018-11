Ansichtskarten- und Münz-Börse

Würzburg.Die 81. Münzen-, Geldscheine- und Ansichtskarten-Börse der Sammlergemeinschaft Keesburg findet am Sonntag, 18. November, von 9 bis 16 Uhr, in der Kürnachtalhalle in Lengfeld statt.

Rund 60 Händler aus nah und fern werden wieder erwartet, die für bestes Sammlermaterial zu fairen Preisen garantieren, so der Veranstalter. Gefragt sind derzeit unter anderem Anlegermünzen in den Edelmetallen, die Zwei-Euro-Stücke in den verschiedensten Ausgaben, bessere (Not-) Geldscheine und alte Ansichtskarten kleinerer Orte.

Es gibt eine kostenlose Beratung durch zwei Sachverständige, so die Veranstalter .

Der Reinerlös dieser Veranstaltung fließt wieder wohltätigen Zwecken zu. Bisher wurden bei den verschiedenen Veranstaltungen konnten über 41 000 Euro gespendet werden.

