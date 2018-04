Audi lädt Kinder zum Techniktag ein

Odenwald-Tauber.Ein kleines Elektroauto bauen - das können Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren am Donnerstag, 3. November, bei einem Techniktag, den die Audi AG in Zusammenarbeit mit den Fränkischen Nachrichten veranstaltet. Im Rahmen der "Werkstatt für junge Meister" werden in Neckarsulm ganz professionell kleine Aluminiumbleche gepresst, gestanzt und lackiert. Anschließend montieren die Kinder

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1489 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.10.2011