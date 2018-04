Auf der Suche nach der Ursache

Anzeige

Würzburg/Gelchsheim.Nach dem Fund zahlreicher verendeter Schweine in zwei unmittelbar benachbarten Mastschweineställen im Landkreis Würzburg arbeitet das Veterinäramt gemeinsam mit der Polizei aktuell mit Hochdruck daran, die Todesursache der Schweine zu ermitteln. So wurden am Montag einige Schweinekadaver zur pathologischen Untersuchung an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nach Erlangen gebracht. Weiter wird von externen Gutachtern geprüft, ob eventuell ein technischer Defekt zum Schweinesterben geführt hat.

Zunächst ist die Stallluft jedoch von einer Fachfirma kontrolliert zu reinigen. Dieses Verfahren beauftragen die Betreiber der Schweinemastställe, mit denen die Immissionsschutzbehörde in Kontakt steht. Über die Dauer dieser kontrollierten Reinigung kann aktuell keine endgültige Aussage getroffen werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass alleine die Planung, Beschaffung und Vornahme durch die zu beauftragende Fachfirma einige Tage in Anspruch nehmen wird.

Erst nach Reinigung der Luft ist ein gefahrloses Betreten der Mastschweineställe möglich. Aktuell ist die Stallluft durch die Vielzahl der Tierkadaver verunreinigt. Dies wird zusätzlich durch die in den letzten Tagen ansteigende Außentemperatur begünstigt.