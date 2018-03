Auffahrten voll gesperrt

Anzeige

Wertheim.Die Arbeiten zur Sanierung der Landesstraße L 2310 zwischen der Zufahrt der L 617 am Autohof Wertheim und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Almosenberg beginnen am Montag, 9. April. Die Sanierung des Regierungspräsidiums Stuttgart umfasst unter anderem die Erneuerung von rund 14 000 Quadratmetern Fahrbahndeck- und Binderschicht, sowie zirka 5000 Quadratmeter Asphalttragschicht. Für die Arbeiten sind laut Regierungspräsidium Vollsperrungen der L 2310, der L 617 und der A 3 Autobahnanschlussstelle Wertheim/Lengfurt in beiden Fahrtrichtungen erforderlich.

Die Sperrung der Autobahnanschlussstelle wird in Abhängigkeit der Witterung und der Baugrundverhältnisse etwa drei Wochen andauern. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in mehreren Bauphasen, die unterschiedliche Verkehrsführungen erforderlich machen.

In dieser Zeit wird der überörtliche Verkehr über die Autobahnanschlussstelle Marktheidenfeld geleitet. Der lokale Verkehr kann die Sperrung über das Gewerbegebiet Almosenberg umfahren und das Gewerbegebiet sowohl aus östlicher als auch westlicher Richtung über die L 2310/ L 617 erreichen. Um den Knotenpunkt L 2310/ L 617 sanieren zu können, muss der lokale Verkehr durch Bettingen geführt werden.