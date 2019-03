Auffahrunfälle sorgen für Staus

Heilbronn.Zu mehreren Unfällen kam es am Freitag und Samstag auf der A 6 zwischen Untereisesheim und Bad Rappenau. Am Freitagnachmittag hatte sich in Richtung Mannheim ein Stau gebildet. Innerhalb des Stop-and-Go-Verkehrs ereignete sich ein Auffahrunfall. Anschließend fuhren nacheinander noch drei Pkw auf das jeweils letzte Auto auf.

Der Sachschaden an den fünf Fahrzeugen liegt deutlich im fünfstelligen Bereich. Am Samstagvormittag wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Autos nicht weit von der Unfallstelle am Freitag gerufen.

Drei erwachsene Pkw-Insassen erlitten Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Wegen des Unfalls und der Rettungsfahrzeuge mussten beide vorhandene Fahrstreifen gesperrt werden und es kam zu einem langen Stau.

Der Sachschaden an den beteiligten Autos liegt über 30 000 Euro.

