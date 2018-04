Auffahrunfall im neuen Katzenbergtunnel

Anzeige

Würzburg.Nach einem Auffahrunfall von zwei Lastwagen auf der A 3 im Katzenbergtunnel bei Würzburg-Heidingsfeld kam es am gestrigen Freitag auf der Autobahn und auf den Straßen rund um Würzburg zu erheblichen Behinderungen. Nach ersten Informationen fuhr kurz vor 10 Uhr im Tunnel in Fahrtrichtung Nürnberg ein Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen auf einen weiteren Sattelzug auf. Da die Einsatzfahrzeuge nur entgegen der Fahrtrichtung zum Unglücksort gelangen konnten, musste die Autobahn komplett für den Verkehr gesperrt werden. Deswegen staute sich der Verkehr in kurzer Zeit in beide Richtungen auf mehrere Kilometer Länge. Der Katzenbergtunnel war erst kürzlich nach dem sechsstreifigen Ausbau der Autobahn 3 für den Verkehr freigegeben worden. Bild: Berthold Diem