Beifahrer stirbt im Krankenhaus

Anzeige

Neben Rettungsdiensten und Notärzten waren die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

Die beiden Fahrspuren in Richtung Miltenberg wurden während der Unfallaufnahme bis etwa Mitternacht gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 20 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018