Betrunkener Mann verletzte Polizeibeamte

Heilbronn.Zwei Betrunkene belästigen Frauen auf der Wollhausbrücke in Heilbronn. Dies meldeten Passanten am Dienstagabend. Die Polizei traf dort zwei Männer an und kontrollierte sie. Einer der beiden, ein 23-Jähriger, stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten stellten fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde und erklärten ihm die Festnahme. Dafür hatte er allerdings kein Verständnis und ging auf die Polizisten los. Sogar als er bereits die Handschließen angelegt bekommen hatte, trat er um sich und versuchte, die Beamten mit Kopfstößen zu treffen. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Der Mann wurde in einer Zelle untergebracht. Gegen ihn wird wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018