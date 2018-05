Beute von 140 000 Euro

TRENNFELD.Große Beute haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag an einem erst im Oktober eröffneten Solarpark in Trennfeld (Main-Spessart-Kreis) gemacht. Die Unbekannten ließen sogenannte Wechselrichterkästen im Wert von mindestens 140 000 Euro mitgehen. Bislang fehlt sowohl von den Tätern als auch von der Beute jede Spur.

Der im Triefensteiner Ortsteil Trennfeld gelegene Solarpark war erst im

...

Sie sehen 33% der insgesamt 1209 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2012