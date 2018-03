Blaues Pulver zwischen Altpapier

Anzeige

Lauda.Zu einem Großeinsatz wurde die Feuerwehr gestern um kurz nach 16 Uhr in einen Entsorgungs- und Recyclingbetrieb in Lauda gerufen. Nach ersten Informationen unserer Zeitung hat sich ein blaues Pulver zwischen fünf bis sieben Tonnen Altpapier verteilt. Zwei Arbeiter sollen über Atembeschwerden geklagt haben, so dass die Feuerwehr gerufen wurde.

Im Einsatz war der Gefahrgutzug Main-Tauber, bestehend aus den Einheiten der Wehren Lauda, Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim. Insgesamt waren 56 Feuerwehrfrauen und -männer vor Ort. „Wir haben keine Ahnung, um was für ein Pulver es sich handelt“, so Jürgen Schmitt, Sprecher der Laudaer Wehr. Durch das mehrmalige Umschlagen des Papiers mit dem Radlader konnten die Gefahrgutspezialisten kein blaues Pulver mehr entdecken. Auch Messungen blieben ohne Ergebnis.

Was feststeht, ist der Herkunftsort des Papiers: Das Entsorgungsfahrzeug kam aus dem Raum Wertheim. hvb/ktm