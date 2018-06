Blühend und stinkend

Anzeige

Pfui! Bäh! Diese Blüte riecht nicht gut. Sie stinkt sogar fürchterlich. Trotzdem freuen sich viele Menschen, wenn sie blüht, weil das nur sehr selten passiert.

Die große Pflanze heißt Titanwurz und kommt aus Sumatra – das ist eine Halbinsel in Asien. Es gibt sie aber auch in Deutschland zu sehen: in botanischen Gärten mit außergewöhnlichen Pflanzen.

So konnten in der Stadt Stuttgart Besucher des botanischen Gartens gerade eine Titanwurz-Blüte bewundern. Nach sieben Jahren blühte die Pflanze in der Nacht zum Mittwoch. Der Garten blieb deswegen extra länger geöffnet.