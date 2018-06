Blutiger Streit

Crailsheim.Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 18 und 44 Jahren ist es am Donnerstag gegen 19.45 Uhr in einem Regionalexpress im Bahnhof Crailsheim gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es kurz vor der Abfahrt des Zuges in Richtung Aalen zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Deutschen gekommen sein. Im weiteren Verlauf schlug der 44-jährige

...

Sie sehen 40% der insgesamt 998 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.02.2018