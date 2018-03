Briefe nach Ostereistedt

ARCHIV - Zahlreiche Bilder und Briefe hängen am 30.03.2017 im Postamt in Zeven (Niedersachsen) an der Wand, die von Kindern an Hanni Hase geschickt wurden. Jedes Jahr kommen viele Briefe an den Osterhasen in Ostereistedt an. Foto: Carmen Jaspersen/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++

© Carmen Jaspersen/dpa, Carmen Jaspersen, dpa