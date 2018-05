Bub wurde von Linienbus erfasst

Anzeige

Fahrer konnte nicht mehr bremsen

Gegen 19.30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall am Dienstagabend ereignet. Dem Sachstand nach bog der Junge mit seinem Kinderrad von der Siebenbürgenstraße aus nach links in die Ingolstädter Straße ab. Zum selben Zeitpunkt fuhr dort ein Linienbus mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Kreisverkehr.

Der 55-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Bub. Das Schulkind stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Teddy als Geschenk

Seinen Ehrentag muss der kleine Mann nun in einem Krankenhaus verbringen. Um ihm den Tag trotzdem etwas zu versüßen, machten sich die Beamten der Ochsenfurter Polizei am Mittwoch auf den Weg ins Krankenhaus.

Sie überreichten dem Jungen, der sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befindet, einen kleinen Teddybär und wünschten ihm trotz der Umstände einen schönen Geburtstag und eine schnelle Genesung.

