Das „Beavers“ zieht von Miltenberg nach Erlenbach

Miltenberg.Mit dem heutigen Samstag endet die Geschichte des „Beavers“ in Miltenberg: Zwölf Jahre lang war der Musikclub in der Mainzer Straße ein beliebtes Podium für junge und altbewährte Bands. Zu den Konzerten kamen Fans oft von weither angereist. Das „Beavers“ war aber auch ein Treffpunkt für ganz normale Kneipengänger.

Doch das Ende des Clubs ist nicht das Ende für die Musikszene rund um Miltenberg. Im September 2019 will „Beavers“-Gründer Christoph Reichel in Erlenbach am Main eine nagelneue Halle eröffnen.

Legendäre Band zum Schluss

Am Mittwoch war nun letztmals Gelegenheit, einen legendären Bandleader im „Beavers“ zu erleben. Martin Turner, ehemaliger Sänger, Bassist und Songwriter von Wishbone Ash, gab sich dort mit seiner Band die Ehre und ließ das Gemäuer des Clubs noch mal richtig erbeben.

Allein schon das Outfit des jung gebliebenen 71-Jährigen war sehenswert: Logo-T-Shirt, schwarz-weiße Blümchenhose, schwarz-weiß gepunktete Sneakers und eine schwarz-rot gemusterte Jacke im Military-Style machten ihn zum Hingucker auf der Bühne.

Die Show – übrigens im Rahmen seiner „1st Album-Tour“ – bestritt er mit seinen kongenialen Kollegen Danny Willson, Misha Nikolic und Tim Brown.

Die munteren Vier ließen keine Wünsche offen und gaben den Fans, was sie hören wollten: ehrlichen, geradlinigen Rock mit vielen, vielen Highlights wie „Warrior“, „Blowin free“ oder „Phoenix“.

Gentleman Turner

Turner, ganz Gentleman, bedankte sich am Schluss nicht nur beim Publikum, sondern auch bei „Beavers“-Betreiber Christoph Reichel: Zweimal war die Band bei ihm zu Gast und hatte die Auftritte dort immer sehr genossen. Und wer weiß, vielleicht sind sie auch irgendwann wieder im neuen „Beavers“ zu hören. Denn das Konzept seines „Babys“ will Reichel auch in Erlenbach weiter umsetzen und ausbauen.

„Wir haben einen Investor gefunden, mit dem wir dort komplett neu bauen“, erklärte er im Gespräch mit den FN. Er plant zwei Räume – einen mit einer Kapazität von 500 Plätzen, in den anderen sollen 300 Leute hineinpassen. Und außerdem sollen seine „Schätze“ noch viel mehr zur Geltung kommen. Alle seine Poster, Schallplatten und weitere Devotionalien, die dicht an dicht im „Beavers“ zu bestaunen waren, ziehen selbstverständlich mit um ins neue Refugium. Der Name steht übrigens schon längst fest: Auch der neue Club wird „Beavers“ heißen.

Musikalisch gesehen hat Christoph Reichel schon ganz viele Pläne. „Mal sehen“, sagte er gegenüber den FN und lächelte dabei vielsagend, „was sich davon alles realisieren lässt“.

