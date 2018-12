„Dauerhafte Zuwanderung organisieren“

Deutschland diskutiert über den UN-Migrationspakt, endlich. Aber wie? Der Pakt sei rechtlich unverbindlich und helfe, die Migration nach Deutschland zu begrenzen, heißt es. Aber so ist es nicht.

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof (NVwZ 2007, 1279), das Bundessozialgericht (Urteil vom 11. August 2015, B 9 SB 2/14 R) und das Bundesverwaltungsgericht (NVwZ 2009, 1562) haben entschieden, dass derartiges „Soft-law“ von den Gerichten zu beachten ist. Es ist also nicht unverbindlich. Der Pakt soll Migration auch nicht begrenzen, sondern fördern. Der UN-Generalsekretär erklärt, es gehe darum, eine dauerhafte Zuwanderung nach Europa zu organisieren, um den Bevölkerungsrückgang in Europa auszugleichen; Radio SRF hat den O-Ton gesendet. Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Prinz Zeid al-Hussein, forderte dazu auf, zur Migration zu ermutigen. Er plädiert für ein Menschenrecht auf freie Wohnortwahl weltweit.

Nach dem Pakt sollen die Staaten die Meinungsbildung in den Medien beeinflussen, um für eine migrationsfreundliche Berichterstattung zu sorgen (Ziel 17, Anmerkung 33). Das ist das Gegenteil von staatsfreier Presse, wie sie das Grundgesetz vorsieht. Ziel 16 fordert die diskriminierungsfreie Teilhabe der Migranten und deren vollständige Inklusion“ in die Gesellschaft (Anmerkung 32), in letzter Konsequenz also das Wahlrecht für Zuwanderer.

Daneben stehen etliche Leistungsansprüche, die den ohnehin bestehenden Migrationssog massiv verstärken werden. Ein unverbindliches Werk zur Zuwanderungsbegrenzung sähe anders aus. Sagt den Menschen doch einfach die Wahrheit.

