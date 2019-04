Eine verrückte Zeit. Ostern ist vorbei, die christlichen Werte schrumpfen. Grüne Politiker wollen Veranstaltungen zulassen und das Tanzverbot am Karfreitag abschaffen.

Das Frühlingsfest in Stuttgart macht zur Sterbestunde Jesu Bieranstich.

Das Bayerische Fernsehen bringt zur Todesstunde Jesu das Lustspiel „Kohlhiesels Töchter“ als Sendung. Überall zahlreiche Fußballspiele noch dazu. Alles sehr schwer verständlich, wenn man im Leben immer mit Menschen bei Unfällen, Krankheit oder Sterben zu tun hatte. Wo nehmen sich viele Menschen die Kraft in der Not noch her? Warum setzen sich die christlichen Politiker für diese „Werte“ nicht mehr ein?

Bürgermeister beklagen sich, dass sie ihrer arbeitenden Bevölkerung nicht mehr die überhöhten Sozialabgaben für Flüchtlinge und Asylbewerber vermitteln können.

Die Presse veröffentlicht Briefe nicht in dieser Angelegenheit, um wohl keine Unruhe zu schüren.

Ich bin für ein menschliches Miteinander, bei dem jeder den anderen achtet, aber auch Neuankömmlinge sollten unsere Sozialleistungen schätzen und Werte achten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019