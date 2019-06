Die Teilnahmebedingungen für die „Blende“ 2019

Veranstalter: Veranstalter von „Blende – 45. Leser-Fotowettbewerb. Eine Gemeinschaftsaktion mit Print- und Online-Medien“ (im Folgenden „Blende“ genannt) sind die teilnehmenden Zeitschriftenverlage sowie die Prophoto GmbH, Tochterunternehmen des Photoindustrie-Verband e.V. (PIV), Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main (im Folgenden gemeinsam „Veranstalter“ genannt).

Teilnahmeberechtigte: Teilnahmeberechtigt an „Blende“ über die Fränkischen Nachrichten sind alle Fotoamateure, die im Verbreitungsgebiet der FN ihren Erst- oder Zweitwohnsitz haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Veranstalter sowie deren nahe Angehörige.

Unter Amateurfotografen verstehen die Veranstalter all jene, deren Einnahmen aus der Fotografie nicht steuerpflichtig sind. „Blende“-Teilnehmer werden auch dann zu den Amateurfotografen gezählt, wenn sie gelegentlich ihre Fotografien zum Verkauf anbieten oder beispielsweise über eine eigene Foto-Homepage verfügen.

Teilnehmer unter 14 Jahren benötigen für die Teilnahme an „Blende“ eine ausdrückliche Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Im „Blende“-Online-Tool ist diese Einwilligung über das Setzen eines gesonderten Häkchens abzugeben.

Wettbewerbsthemen: Bei Teilnahme an „Blende“ über die Fränkischen Nachrichten können folgenden drei Themen jeweils Bilder in Farbe oder Schwarzweiß eingereicht werden: „Blumen“, „In Bewegung“ und „Verkehrte Welt“.

Einsendeschluss: 30. September 2019.

Anzahl, Alter und Eigenschaften der Bilder: Zu jedem der drei Themen können jeweils maximal drei Bilder eingereicht werden.

Die Bilder müssen ab Januar 2019 aufgenommen worden sein.

Bei einer Teilnahme über die Fränkischen Nachrichten müssen die Bilder in Papierform (Abzug oder Ausdruck auf Fotopapier) eingereicht werden. Die Veranstalter empfehlen das maximal mögliche Format von 20 x 30 Zentimeter. Die Fotos dürfen nicht mit Passepartouts aufgewertet werden.

Auf der Rückseite jedes Fotos ist mit wischfestem Stift zu schreiben: Bildtitel, Name, Anschrift, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse des Fotografen. Gebraucht werden auch Angaben, wann und wo das Bild aufgenommen wurde und gegebenenfalls, was genau es zeigt.

Teilnehmer bis einschließlich 18 Jahre sollten ihr Geburtsdatum angeben, wenn sie bei der Bundesendausscheidung die Chance auf Sonder- und Verlosungspreise haben möchten.

Die Bilder können postalisch geschickt werden an: Fränkische Nachrichten, Stichwort „Blende 2019“, Schmiederstraße 19. 97941 Tauberbischofsheim. Auch eine persönliche Abgabe in einem der FN-Kundencenter ist möglich. Wird ein frankierter Rückumschlag beigefügt, senden die FN die Fotos nach Ende des Wettbewerbs zurück. Eine Haftung für Einsendungen, die auf dem Postweg beschädigt wurden oder verloren gehen, können die Veranstalter nicht übernehmen.

Wurden die Bilder mit einer Digitalkamera aufgenommen, so bitten die Fränkischen Nachrichten zusätzlich zu den Papierbildern um die Bilddateien.

Der bequemste Weg hierfür ist das Anlegen eines Teilnehmer-Zugangs auf der Internetseite www.prophoto-online.de, Menüpunkt „Blende Fotowettbewerb“. Über diesen Zugang können Fotos hochgeladen und bis zum Einsendeschluss vom Teilnehmer verwaltet werden. Mögliche Bildformate sind jpg, jepg und png.

Mit der Teilnahme an „Blende“ erklärt sich der/die Teilnehmer*in mit den im Online-Tool hinterlegten Datenschutzhinweisen und den Nutzungsbedingungen einverstanden.

Bildrechte 1: Mit seiner Teilnahme bestätigt der Einsender, dass die eingereichten Fotos von ihm selbst und nach Januar 2019 aufgenommen wurden, dass er sich bei keiner anderen Redaktion an „Blende“ beteiligt und alle Bildrechte bei ihm liegen. Sollte der Teilnehmer dagegen verstoßen, so behalten es sich die Veranstalter vor, den Teilnehmer*in vom laufenden „Blende“-Wettbewerb auszuschließen.

Motive mit anstößigen, pornografischen, kindergefährdenden, nationalistischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden oder sonstigen rechtswidrigen Inhalten werden gelöscht und vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Veranstalter behalten sich vor, nach eigenem Ermessen einzelne Beiträge vom Wettbewerb auszuschließen, wenn sie gegen den Geist des „Blende“-Wettbewerbs verstoßen.

Der Teilnehmer versichert, dass er über alle erforderlichen Rechte an den eingesendeten Fotos verfügt und sichert zu, dass diese frei von Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechten Dritter sind und ere berechtigt ist, die Nutzungsrechte wie nachstehend erläutert, an die Zeitungsverlage und die Prophoto GmbH zu übertragen. Er stellt die Zeitungsverlage und die Prophoto GmbH von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer Verletzung ihrer Rechte an den von den Teilnehmern übermittelten Fotos gegen die Zeitungsverlage und/oder die Prophoto GmbH erheben, und übernimmt die zur Verteidigung gegen solche Ansprüche notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung.

Bei erkennbarer Abbildung von Personen ist das Einverständnis der Abgebildeten erforderlich, es sei denn, die Person/en ist/sind nur Beiwerk; bei der erkennbaren Abbildung Minderjähriger ist zusätzlich die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nötig. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren darf die Abbildung und Veröffentlichung auch bei Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht gegen den Willen des Minderjährigen erfolgen. Gebäude und Grundstücke, welche im Eigentum Dritter stehen, dürfen ausschließlich von öffentlich zugänglichen Stellen aus abgebildet werden, es sei denn, es liegt eine Einwilligung des/der Eigentümers*in zur Abbildung und Veröffentlichung vor. Bitte beachten Sie, dass Marken, Kennzeichen und Werke Dritter ggf. rechtlich geschützt sind und ohne die Zustimmung der Berechtigten nicht veröffentlicht oder abgebildet werden dürfen. Bestes Beispiel hierfür ist der Eiffelturm bei Nacht fotografiert.

Bildrechte 2: Mit der Einstellung von Fotos erklärt sich der Teilnehmer mit der honorarfreien Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung seiner im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Fotos sowie der Nennung seines vollen Namens sowie des Bildtitels durch die Zeitungsverlage und die Prophoto GmbH einverstanden. Das Einverständnis erfasst insbesondere die vorstehend genannte Veröffentlichung/öffentliche Zugänglichmachung im Zusammenhang mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Zeitungsleser-Fotowettbewerbs „Blende“, für redaktionelle Beiträge und andere Berichte, für die Verwendung in Print- und Online-Medien (insbesondere unter www.fnweb.de und www.prophoto-online.de) Social-Media-Kanälen sowie bei Ausstellungen. Für diese Zwecke dürfen Fotos auch an Dritte weitergegeben und von diesen veröffentlicht/öffentlich zugänglich gemacht werden. Der Teilnehmer überträgt den Zeitungsverlagen und der Prophoto GmbH die zu den genannten Zwecken erforderlichen, einfachen, zeitlich und räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den Fotos sowie das Recht diese in gleichem Umfang an Dritte weiterzugeben. Alle Bildrechte verbleiben im Übrigen beim Teilnehmer.

Jurierung und Preise: Die Preisträger werden durch eine Zeitungs-Jury ermittelt. Sämtliche prämierten Fotos und alle Fotos von Jugendlichen bis 18 Jahre reicht die Redaktion zur bundesweiten Endausscheidung von „Blende“ ein. Eine Bundes-Jury wird dann die Bundessieger und Sonderpreisträger der Sachpreise und Gutscheine des jeweiligen Jahres ermitteln.

Die Entscheidungen der Zeitungs- und Bundes-Jury sind endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Sachpreise der Endausscheidung können nicht gegen andere getauscht oder in bar ausgezahlt werden. Die zur bundesweiten Endausscheidung von „Blende“ eingereichten Papierfotos gehen in das Eigentum der Prophoto GmbH über.

Die Preisträger verpflichten sich, den Veranstaltern für die Herstellung von Ausstellungs- und Pressefotos digitale Bilddatensätze beziehungsweise Negative/Dias kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Schlussregel: Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb „Blende“ erkennen die Einsender diese Bedingungen an.

