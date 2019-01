Dreister Diebstahl am helllichten Tag

Heilbronn.Dreister als am Dienstag in Heilbronn kann ein Diebstahl wohl nicht mehr begangen werden. Gegen 10.45 Uhr betraten eine Frau und ein Mann ein Juweliergeschäft in der Sülmerstraße und ließen sich Halsketten zeigen. Als diese auf dem Tresen lagen, griff der Mann zu, die Frau hielt ihm die Tür auf, dann rannten beide mit der Beute in Richtung Gemmingergasse und in die Hasengasse.

Dort stiegen sie in einen roten Kleinwagen mit einem rumänischen Kennzeichen und fuhren über die Lammgasse in Richtung Mannheimer Straße davon.

Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat helles Haar und ein rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und Jacke.

Die Frau ist im gleichen Alter und etwa 1,60 Meter groß. Ihr braun-rötliches Haar ist mittellang, und sie trug es offen. Sie trug ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil und eine schwarze Hose mit gelben Streifen an den Seiten.

Der Mann war bereits am Montag in dem Geschäft und schaute sich Schmuck an. Am Ende sagte er, dass er am nächsten Tag wieder mit seiner Frau kommen werde.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/1042500, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019