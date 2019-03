Einblick in Alexander Gersts Mission

Künzelsau.Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- Raumfahrt (DLR) hält am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr im Foyer des Künzelsau Rathauses einen Vortrag über die horizons-Mission des Astronauten Alexander Gerst.

Mal waren sie zu sechst, mal nur zu dritt. Alexander Gerst und seine Mit-Astronauten schwebten in interstellarer Einsamkeit, 400 Kilometer über der Erde.

Allein waren sie allerdings nie. Tausende Fans begleiteten die Mission horizons, die auf die Erde gefunkten Bilder betrachtend. Und ebenso kümmerte sich eine große Mannschaft um das Wohlbefinden der Raumfahrer, um das Gelingen der vielen Experimente, die in der Internationalen Raumstation ISS vorzunehmen waren.

Unter ihnen war Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Manager beider Gerst-Missionen, der in engem Kontakt mit dem ESA-Astronauten Experimente betreut und verantwortet hat.

Am Donnerstag, 28. März, ist Volker Schmid in Künzelsau zu Gast, um über die Erfahrungen der letzten Reise im All von Astro-Alex zu berichten. Er zieht eine Bilanz und informiert, was die „horizons“-Mission schon erbracht hat. Wie könnten die nächsten Schritte in der astronautischen Raumfahrt, zum Beispiel in Richtung Mond aussehen? „Wir haben einige Herausforderungen vor uns. Auf der Ministerratskonferenz im Herbst wird über den weiteren Verlauf der ESA-Programme entschieden“, so Schmid. Der Vortrag findet am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr, im Foyer des Rathauses in Künzelsau statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

