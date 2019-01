Die Aussage von Walter Brandmüller, seines Zeichens Kardinal, hat mir gerade den Appetit verdorben. Das grenzt ja schon an eine Verhöhnung der Opfer.

Wenn die Kirche wegen des Zölibats ein Problem haben sollte (kirchliche Ausdrucksform), so wären es homosexuelle Priester gewesen, die ihnen Anvertraute missbraucht hätten. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass der Paragraf 175 auch schon 1946 als Straftat ins Gesetz geschrieben war.

Dann könnte man ja auch noch an Strafvereitelung im Amt denken. An die davorliegenden Zeit will ich gar nicht denken.

Und wenn man heute, in Zeiten der Toleranz, der Gesellschaft Heuchelei vorwirft, um damit eigene Schuld zu beschwichtigen – dann ist das übel.

Hat die Katholische Kirche die Beichte abgeschafft oder ist sie eine Möglichkeit, Verzeihung zu erlangen, um ungestört weitermachen zu können?

Aber wir haben uns ja alle lieb.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019