Energiewende – ein Projekt aus Absurdistan

Zwei Meldungen in den Fränkischen Nachrichten, die Beachtung verdienen: Die Bundesumweltministerin stellt fest, was seit jeher bekannt ist, nämlich dass die Klimazwischenziele 2020 deutlich verfehlt werden, und an anderer Stelle findet man in der gleichen Ausgabe die Meldung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien die Stromnetze immer stärker unter Druck setzt. Vor der Energiewende wurden die Netze elektronisch überwacht und geregelt. Im Schnitt musste dreimal im Jahr per Hand eingegriffen werden, zum Beispiel bei einem Leitungsdefekt, einem Trafobrand oder einem sonstigen seltenen Ereignis, die Kosten lagen bei Null.

Heute sind diese „Noteingriffe“ zur Normalität geworden und kosten den Rekordwert von 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Immer öfter müssen „Windparks gegen Kostenerstattung“ abgeschaltet werden.

Die Energiewende ist ein Projekt aus Absurdistan. Sie ist ein völlig untaugliches Projekt zur Bekämpfung eines nicht existierenden Problems, anders kann man es nicht ausdrücken.