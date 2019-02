Erster Verschub am südlichen Bauwerk

Würzburg.Der erste Brückenverschub am südlichen Teilbauwerk der neuen Talbrücke Heidingsfeld im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 3 erfolgt heute und am morgigen Freitag. Aufgrund von noch erforderlichen Restarbeiten am Stahlüberbau wurde der Brückenverschub, der für Mittwoch vorgesehen war, auf heute und morgen verschoben. Nach Abschluss der Arbeiten an einem ersten, rund 120 Meter langen und etwa 1000 Tonnen schweren Stahlbauabschnitt des südlichen Teilbauwerks der neuen Talbrücke Heidingsfeld (Richtungsfahrbahn Nürnberg) wird nun dieser vom Fertigungsplatz am westlichen Widerlager über das Tal hinaus bis zum zweiten Pfeiler vorgeschoben. Der Stahlbauabschnitt wird dabei um rund acht Meter pro Stunde nach Osten bewegt. Am 26. Februar sollen die Stahlelemente für den zweiten Brückenverschub angeliefert.

Mit dem Verschub des Brückenabschnittes sind keine Verkehrsbeeinträchtigungen verbunden.

