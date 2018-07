Flammen schnell unter Kontrolle

MILTENBERG.Zu einem Brandfall mit glimpflichem Ausgang ist es am Mittwochnachmittag im Miltenberger Krankenhaus in der Breitendieler Straße gekommen. Vermutlich war es ein technischer Defekt in einem Schaltschrank, der zu dem Feuer geführt hatte. Verletzt wurde niemand, über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Gegen 14.40 Uhr verständigte das Krankenhauspersonal Feuerwehr und Polizei, da im

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.06.2010