Flaschenpost von 1886

Ein am 06.03.2018 zur Verfügung gestelltes Foto zeigt eine Flasche, die im Januar an einem Strand liegt. Sie soll eine der ältesten Flaschenpost-Sendungen sein. Wissenschaftler eines deutschen Forschungsschiffs warfen die Flaschenpost im Juni 1886 in den Indischen Ozean.

