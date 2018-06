Anzeige

Odenwald-Tauber.Um dem Fachkräftemangel entgegen zu steuern, müssen Unternehmen neue Wege gehen. Mit einem Impulsvortrag von Anna-Daniela Pickel, Training- Mediation- Coaching, Veitshöchheim, über die Generation Y (Jahrgänge 1980 bis 1995) „Junge Fachkräfte finden, fördern und an das Unternehmen binden“ sowie über die Nachfolgegeneration Z (ab Jahrgang 1995) „Was erwartet den Arbeitsmarkt?“ werden verschiedene wichtige Aspekte beleuchtet. Die verschiedenen Organisationen stehen zusätzlich an ihren Infoständen für Einzelfragen der Arbeitgeber und Personalverantwortlichen zur Verfügung. Das Forum für Unternehmen findet am Dienstag, 3. Juli, von 17 bis 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Firma Rudolph-Waffen und Schießkino, Industriepark 103 in Osterburken statt. Eine Anmeldung ist bis zum 25. Juni bei Kirsten Haber, Jobcenter Neckar-Odenwald per E-Mail (kirsten.haber@jobcenter-ge.de) oder telefonisch (06261/675683) nötig.