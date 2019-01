Fränkischer „Dreggsagg“ begeistert das Publikum

„Dreggsagg“ Michl Müller war unterwegs im Taubertal. Zweimal – am Freitag und am Sonntag – begeisterte er seine Fans in den ausverkauften Hallen von Lauda und Creglingen. Müller, der fränkische „Dreggsagg“, ist Kult. Sein Publikum kennt den aus der Bad Kissinger Ecke stammenden Kabarettisten seit einigen Jahren aus dem Bayerischen Fernsehen. „Fastnacht in Franken“ ist selbst Nordlichtern ein Begriff, seit 2015 ist der Franke mit der eigenen TV-Show „Drei.Zwo.Eins.Michl Müller“ fest in der ARD-Kabarettistenszene verankert. Die Karten für die beiden Auftritte im Taubertal gingen weg wie warme Semmeln.

Humoristischer Marathonlauf

Mit dem Programm „Müller . . . nicht Shakespeare“ ist der Musiker und Kabarettist seit Herbst 2017 auf Tour – ein humoristischer Marathonlauf keineswegs nur durch den Süden der Republik: Bielefeld, Oldenburg und Schleswig sind ebenfalls im Tourplan vertreten. Trotz der allein auf dem aktuellen Jahres-Tourplan verzeichneten 75 Vorstellungen gleicht kein Auftritt dem anderen: Der „Dreggsagg“, wie er sich selbst nennt, reagiert tagesaktuell auf Entwicklungen und bindet den Auftrittsort spontan mit lokal gewürzten Einsprengseln ins Programm ein. Söder, Seehofer, Kretschmann, der Brexit, der Unfall von Prinz Philip – „wahrscheinlich war er auf der Flucht aus dem Land“ – bekamen ebenso ihr Fett weg wie die SPD mit Andrea Nahles (Nebelhorn aus der Eifel) und Franziska Giffey (die Maite Kelly der SPD), die CDU mit Friedrich Merz (von den Untoten geweckt), Annegret Kramp-Karrenbauer, (Name wie ein Schnellfeuergewehr).

Es ist schon gekonnt, wie Michl Müller Politikschelte mit Privatissime-Themen verknüpft: Da springt er mal ganz flink vom Jahrhundertsommer zu E-Bike-fahrenden Senioren und Männerhygiene, Schönheitsoperationen, Plastik im Meer und Säuglingsdarm, zur Rauchmelderpflicht, zum Esoterikboom und Globuli („awwer den Kindern hilfts“), Smoothies (pürierte Nahrung kurz nach der Geburt, kurz vorm Tod und jetzt macht der Smoothie den Kreis komplett) auch E-Zigaretten, Shisha-Bars („Röcheln für Anfänger“) zu Liebesschlössern an Brücken und täglichen Nerv-Erfahrungen wie „Maschin kaputt“ oder Kontakt mit Service-Hotlines.

Elegant kriegt er die Kurve zu Romeo und Julia, Shakespeare und Rosamunde Pilcher und damit auch zur Sache mit den Männern, den Frauen und dem daraus resultierenden Liebes?-Geflüster bis Gekeife. Den Tourtitel-gebenden Shakespeare – nee, es ist der Bruder, und der stammt auch nicht aus Angelsachsen, sondern ist Angler aus Sachsen – trifft er als meist unter dunklem Tuch verhüllten, sich manchmal mit grünen Leuchtaugen einmischenden Totenschädel vor der Kulisse des Julia-Balkons in Verona. Da war die Freundestruppe unterwegs – Kollateralschäden inbegriffen.

Der Franke, „an sich ein sehr innerlicher Typ“: äußerlich Beerdigung, innerlich Neujahrsempfang“ reißt sich nun mal nicht immer zusammen, kann nicht nur Dreggsagg, also Schlitzohr sein, sondern auch mal so richtig grob; da lässt Michl Müller dann die Freunde reden.

Rasanter Themenwechsel

Der „Dreggsagg“ bietet so einiges fürs Eintrittsgeld: eine fast zweieinhalbstündige Show, die durch rasante Themenwechsel, Wortwitz, Doppel- und Hintersinn und immer wieder überraschendes Aufgreifen wild verflochtener roter Fäden und – Lightshow-gestützt präsentierten karikierenden Gesangseinlagen, köstlichen Solodialogen zwischen den Freundespärchen und natürlich auch den Shakespeare-Bruder-Totenschädel schlicht keine Längen hat. Das Publikum war hin und weg, dankte mit stürmischem Beifall, jeder Menge Zwischenapplaus und Bauchmuskelkater-verdächtigem Lachen.

