Für Frau kam jede Hilfe zu spät

Dettelbach.In der Nacht zum gestrigen Donnerstag brach ein Feuer in einem Reihenhaus in Dettelbach (Landkreis Kitzingen) aus. Die 75-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot aus ihrem Schlafzimmer geborgen werden. Kurz nach Mitternacht sahen Nachbarn starken Rauch aus einem Reihenhaus dringen. Als die Feuerwehren mit einem Großaufgebot zu den Löscharbeiten anrückten, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern im ersten Obergeschoss. Die Löscharbeiten waren erfolgreich und konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Ein hinzugerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Hausbewohnerin feststellen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in ihrem Schlafzimmer befand. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.