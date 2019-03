Für gleiche Rechte

In vielen Ländern feiern Frauen heute den Frauentag. Manche bekommen dann zum Beispiel Blumen.

In einigen Ländern ist es der 8. März sogar ein Feiertag, so dass die meisten Menschen frei haben. In Deutschland ist er das aber nicht – außer in dem Bundesland Berlin.

Am Frauentag geht es aber nicht um Geschenke. Sondern darum, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Deshalb nutzen in manchen Ländern Frauen diesen Tag zum Protest.

Sie gehen auf die Straße, halten Plakate hoch und sagen laut, was ihnen nicht gefällt. Meist geht es darum, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen.

Manche Frauen in Deutschland kritisieren etwa, dass Männer für ihre Arbeit oft besser bezahlt werden.

Deshalb werden auch hier in einigen Städten Frauen auf die Straße gehen.

Freitag, 08.03.2019